Trump valis uueks rahvusliku julgeoleku nõunikuks Iraagis karastunud kindralleitnant McMasteri

USA president Donald Trump nimetas esmaspäeval oma uueks rahvusliku julgeoleku nõunikuks kindralleitnant H.R. McMasteri. Tegemist on laialdaselt lugupeetud sõjalise strateegiga, kes on tuntud konventsionaalsele mõtlemisele väljakutsete esitamise eest ning Iraagi sõja käigu muutmisele kaasaaitamise eest selle kõige süngematel päevadel, kirjutab New York Times.

Trump tegi McMasteri nimetamise teatavaks oma Mar-a-Lago kuurordis, kus ta intervjueeris nädalavahetusel kandidaate Vene-skandaali tõttu lahkuma pidanud Michael Flynni asendajaks.

Erinevalt Flynnist, kes oli Trumpi kampaanianõunik, ei ole kindral McMasteril Trumpiga sidemeid ning arvatakse, et ta ei ole nii ideoloogiline kui Flynn. Lahingutes karastunud Lahesõja ja teise Iraagi sõja veterani peetakse üheks USA sõjaväe sõltumatuma mõtlemisega ohvitseriks, mis on mõnikord tema karjäärile kalliks maksma läinud.

Valik oli meeltmööda vabariiklastele, kes McMasterit imetlevad ja korraldasid kaadritaguse kampaania tema toetuseks. Nende hulka kuuluvad Arkansase senaator Tom Cotton, kes on McMasteri alluvuses teeninud, Arizona senaator John McCain ja kaitseminister James Mattis, kes on McMasteriga koos töötanud.

McCain, kes on olnud viimastel päevadel Trumpi suhtes teravalt kriitiline, ülistas McMasteri nimetamist ja ütles: "Ma ei suuda ette kujutada paremat, võimekamat rahvusliku julgeoleku meeskonda kui see, mis meil praegu on."

„Ta on vapustava ande ja vapustavate kogemustega mees,“ ütles Trump ajakirjanikele vormi kandnud McMasterit esitledes. „Ma vaatasin ja lugesin viimase kahe päeva jooksul palju. Ta on sõjaväes kõigi poolt kõrgelt hinnatud ja meil on väga suur au ta enda hulka võtta.“

54-aastane McMaster tegi endale noore ohvitserina nime staabiülemate komitee terava kritiseerimisega tegevuse eest Vietnami sõja ajal ning hiljem kritiseeris ta seda, kuidas president George W. Bushi administratsioon Iraagi sõtta läks.

Väejuhina näitas ta, kuidas sisside vastane strateegia aitas Iraagi mässulistest võitu saada. Kindral David Petraeus võttis selle strateegia omaks, et muuta Iraagi sõja käiku, kui USA oli Iraagis kaotuse äärel.

Washingtoni poliitikas navigeerimise taust McMasteril puudub.

McMasteri ülesanne on võtta üle räsitud ja demoraliseeritud rahvuslik julgeolekunõukogu, mis on ebakindel oma koha suhtes Valges Majas, võttes arvesse Trumpi peastrateegi Steve Bannoni välispoliitilisi huve.

Enamik rahvusliku julgeolekunõukogu personalist koosneb professionaalidest, kes on tihti laenul sõjaväest või tsiviilagentuuridest, ning nad on eraviisiliselt kurtnud, et neid on oma pädevusvaldkondadest eraldatud ja hoitud teadmatuses tähtsatest otsustest. Trumpi abid vaatavad paljusid neist eelmise administratsiooni jäänukeid kahtlustavalt, süüdistades neid leketes. Õhkkond on nii mürgine, et osa nõukogu liikmetest on öelnud, et nad kardavad, et neid jälgitakse.