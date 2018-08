Trump: valimisi üritas mõjutada Hiina, mitte Venemaa

„Hillary Clintoni elektronpost, mis sisaldas osaliselt salastatud teavet, häkiti Hiina poolt,” säutsus Trump keskööl. „Järgmine lüke parem olgu FBI ja justiitsministeeriumi poolt või neil ei õnnestu enam iial usaldusväärsust saavutada.”

Varem tviitis Trump veel selgusetult: „On nad kindlad, et see polnud Venemaa (teen lihtsalt nalja!)? Kui suur on tõenäosus, et FBI ja justiitsministeerium saavad sellest asjast aru? Tegelikult väga suur lugu! Väga palju salastatud teavet!”

USA luureagentuuride teatel oli demokraatide häkkimise ja valimiste mõjutamise taga Venemaa. Juurdlust sellesse juhib eriprokurör Robert Mueller, aga Trump soovib selle lõpetamist, nimetades uurimist nõiajahiks.

Trump on ka varem üritanud süüd Venemaa kaelast ära veeretada.