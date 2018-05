Trump: vaikimisraha pornostaar Stormy Danielsile ei makstud advokaat Cohenile kinni kampaaniakassast

USA president Donald Trump teatas täna, et tema advokaat Michael Cohen ei kasutanud presidendivalimiste kampaania raha pornostaar Stormy Danielsile maksmiseks selle eest, et viimane ei esitaks nende suhte kohta „valesid ja väljapressijalikke süüdistusi”.

„Hr Cohen, advokaat, sai igakuist käsiraha, mitte kampaanialt ja sellel ei olnud midagi tegemist kampaaniaga, millega ta astus kulude hüvitamise kaudu eraviisilisse lepingusse kahe osapoole vahel, mida tuntakse mitteavaldamiskokkuleppena ehk NDA-na. Need kokkulepped on väga tavalised kuulsuste ja rikaste inimeste hulgas. Antud juhul on see täies jõus ja kehtib ning seda kasutatakse arbitraažis kahjude sissenõudmiseks pr Cliffordi (Danielsi) vastu. Kokkulepet kasutati tema suhte kohta esitatud valede ja väljapressijalike süüdistuste peatamiseks, vaatamata sellele, et ta oli juba allkirjastanud üksikasjaliku kirja, milles tunnistas, et mingit suhet ei olnud. Enne selle rikkumist pr Cliffordi ja tema advokaadi poolt oli see eraviisiline kokkulepe. Kampaaniaraha või kampaaniaannetused ei mänginud selles tehingus mingit rolli,” kirjutas Trump Twitteris.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018