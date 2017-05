Trump väidab, et uut FBI juhti ta ei suukorvista: tahan teada, kas Venemaa mõjutas presidendivalimisi või mitte

USA president Donald Trump ütles teleintervjuus, et FBI endine juht James Comey ei saanud oma tööga hakkama ning jälgis FBI allakäiku kõrvalt.

NBC Newsile antud intervjuus rõhutas Trump sedagi, et vallandamise initsiaator polnud asejustiitsminister Rod Rosenstein. Trump sõnas, et ta oli otsuse juba langetanud ning pöördus siis aseministri poole, et too vastava memo koostaks.

Palju on räägitud, et Comey astus Trumpi kandadele seoses sellega, et FBI uurib valimiseelseid Vene küberrünnakuid, sealhulgas seda, kas Trumpiga seotud isikud võisid häkkijatega koostööd teha. Nüüd sõnas Trump, et ta küsis mõni aeg tagasi Comey käest otse, kas FBI uurib tema tegevust. Trumpi väitel ütles Comey seepeale, et Trump pole uurimise all.

NBC News toob oma kodulehel avaldatud artiklis välja, et oleks üliharuldane, et keegi, kes võib uurimise all olla, seda otse FBI direktori käest küsiks. Veel vähetõenäolisem on, et direktor sellele küsimusele ka vastaks.

Trump lisas, et ta pole Comey'd mõjutanud Venemaaga seotud uurimist lõpetama. Ta ütles, et tahab teada, kas Venemaa mõjutas valimistulemust.

Küsimuse peale, kas praegune käik saadab ka järgmisele FBI direktorile sõnumi sellest, mis tegevuse peale ootab ees vallandamine, kostis Trump, et mingit sõnumit uuele juhile ta saata ei ürita. Ta toonitas veelkord, et Venemaa tegevust peab edasi uurima. Eile säutsus Trump Twitteris: "James Comey asendatakse kellegagi, kes teeb kaugelt paremat tööd, tuues tagasi FBI vaimu ja prestiiži."

Comey Trumpilt häid sõnu kaasa ei saa. Trump lajatas hoopis, et Comey oli "showboat" ehk põhimõtteliselt oli ta ennast täis ja hindas oma võimeid üle. Trump kasutas ka teist slängilikku väljendit - "grandstander". Selle all pidas ta silmas, et Comey jälgis FBI siseprobleeme justkui pingi pealt ehk pealtvaatajate hulgas. Trump ütles ka, et FBI on probleemide keerises juba aasta ning Comey pole neid lahendanud. "Kõik teavad seda," rõhutas Trump.

Presidendi suhtumist näitab seegi, et Comey ei saanud teadet otse, vaid kuulis enda vallandamisest televisioonist.