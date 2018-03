Trump vahetab välja USA välisministri Rex Tillersoni, teda asendab CIA senine direktor Pompeo

"Mike Pompeo, CIA direktor, saab uueks riigisekretäriks. Ta hakkab tegema fantastilist tööd! Aitäh sulle, Rex Tillerson teenistuse eest! Gina Haspelist saab uus CIA direktor ja esimene naine, kes on selleks valitud. Õnnitlused kõigile!", kirjutas Trump Twitteris.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!