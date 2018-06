Trump vaeb, kas tunnustada Krimmi osana Venemaast

USA president Donald Trump ütles, et ta peab veel vaatama, kas tunnustada kohtumisel Venemaa president Vladimir Putiniga Krimmi poolsaart osana Venemaast.

Trumpilt küsiti Krimmi võimaliku tunnustamise kohta reedel. Ta vastas, keeldumata seda välistamast: „peab vaatama“. Oma avaldusega läheb ta vastuollu USA välispoliitika ja Kongressi sanktsioonidega, mille kohaselt ei saa võõra maa okupeerimisega poliitiliselt leppida, vahendab uudisteagentuur AFP.

Trump tegi liitlasi šokeeriva avalduse enne NATO alliansi 11. juulil toimuvat iga-aastast tippkohtumist, rõõmustades sellega ennekõike president Vladimir Putinit, kelle sõnul astus Krimm Venemaa rüppe, järgides igati rahvusvahelist õigust.

USA riigipea ütles ka hiljutisel G7 kohtumisel, et Krimm on Venemaa osa, sest seal räägivad kõik vene keelt. Ta imestas, miks maailma juhtivate tööstusriikide ühendus on ikka veel Ukraina poolt. „Ukraina on maailma üks kõige korrumpeerunumaid riike,“ märkinud ta diplomaatide sõnul.

Ka tõi Trump tänavusel G7 kohtumisel lauale teema Venemaa ühendusse tagasivõtmisest, avaldades arvamust, et Krimm okupeeriti juba „väga ammu“, ja aeg on diplomaatiliselt edasi liikuda.

Venemaa annekteeris Krimmi 2014. aastal. Sõda Ukraina idaaladel vältab tänaseni.