Trump: uus lennukikandja on 100 000-tonnine sõnum maailmale USA võimsuse kohta

USA president Donald Trump osales laupäeval uue lennukikandja USS Gerald R. Ford üleandmisel mereväele ning nimetas seda „100 000-tonniseks sõnumiks maailmale“ USA sõjalise võimsuse kohta.

Trumpi sõnul võivad USA liitlased rahulikud olla, aga Ameerika vaenlased värisevad hirmust, kui näevad Fordi silmapiiril, vahendab Navy Times.

President, kes on ühtlasi USA relvajõudude ülemjuhataja, võrdles 12,9 miljardit dollarit maksvat sõjalaeva uskumatu kunstiteosega ja ülistas ameeriklaste tööd selle laeva ehitamisel.

Trumpi osalemine tseremoonial oli ühtlasi Valge Maja „Made in America“ nädala kulminatsioon. President ja administratsioon püüdsid selle jooksul juhtida tähelepanu USA toodetele.

„Ameerika teras ja Ameerika käed on ehitanud selle 100 000-tonnise sõnumi maailmale,“ ütles Trump oma kõnes. „Ameerika vägevus ei ole millegagi võrreldav ja me muutume suuremaks ja paremaks ja tugevamaks minu administratsiooni iga päevaga. Seda võin ma teile öelda. Kus iganes see alus silmapiirile ilmub, on meie liitlased rahulikud ja meie vaenlased värisevad hirmust, sest kõik teavad, et Ameerika tuleb ja Ameerika tuleb tugevana.“

Laeva ehitamine algas 2009. aastal ja pidi lõppema 2015. aasta septembris hinnaga 10,5 miljardit dollarit. Merevägi on süüdistanud viivitustes ja eelarve lõhki minemises laeva arenenud süsteeme ja tehnoloogiat, sealhulgas elektromagnetilist katapuldisüsteemi lennukitele ja droonidele, mis asendab aurukatapuldid.

Loe veel

Lennukikandjal on ka väiksem „saar“ (tekiehitis), mis asub tagapool, mis muudab kiiremaks tankimise, relvastuse pardale võtmise ja lennukite välja saatmise, ning tuumajõuallikas, mis võimaldab enam kui 30-sõlmest kiirust ja mille eluiga ilma kütust vahetamata on 20 aastat.

Aluse merekatsetused lõppesid aprillis, kuid sellel on veel läbida mitmeid katsetusi ja seadistamisi, enne kui ta on valmis teenistusse asuma.

USS Fordi meeskonda hakkab kuuluma umbes 2600 mereväelast, mida on 600 võrra vähem kui eelmise põlvkonna lennukikandjatel. See peaks USA mereväe teatel laeva 50-aastase eluea jooksul säästma üle nelja miljardi dollari.

Fordi lennutiib võib lisada rohkem personali. Kokku võib laev majutada 4600 inimest.

Fordi ehitas Newport News Shipbuilding Virginias.