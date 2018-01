Trump ütles ühele küsimusele vastates kaheksa korda, et kokkumängu venelastega pole olnud

USA president Donald Trump vastas eile pressikonverentsil Fox Newsi Valge Maja korrespondendi John Robertsi küsimusele võimaliku kohtumise kohta ütluste andmiseks Venemaa USA presidendivalimistesse sekkumist uuriva eriprokuröri Robert Muelleriga ja eitas seitse korda igasugust kokkumängu venelastega, vahendab CNN.

„Kas te olete avatud kohtumisele (eriprokurör Muelleriga)? Kas te olete valmis temaga tingimusteta kohtuma? Või nõuaksite te rangete parameetrite kehtestamist igasugusele kohtumisele teie ja eriprokuröri vahel?” küsis Roberts.

„Noh, jällegi, John, ei ole olnud mingit kokkumängu Trumpi kampaania ja venelaste või Trumpi ja venelaste vahel. Mitte mingit kokkumängu. Kui ma vaatan, kuidas te intervjueerite kõiki inimesi, kes lahkuvad oma komiteedest, tähendab demokraadid kandideerivad kõik ametitesse, ma püüan öelda seda, et – aga põhiline, nad kõik ütlevad, et ei ole kokkumängu. Ja ei olegi kokkumängu.

Ja kui rääkida küsitlemistest, Hillary Clintonit küsitleti, kus ta ei olnud vannutatud, ta ei olnud vannet andnud, nad ei teinud märkmeid, nad ei salvestanud ja seda tehti 4. juuli nädalavahetusel. See on võib-olla naeruväärne ja paljud inimesed vaatasid sellele kui väga tõsisele rikkumisele ja see tõesti oligi.

Aga jällegi, ma räägin advokaatidega – ma võin öelda ainult seda, ei olnud absoluutselt mingit kokkumängu. Kõik teavad seda. Iga komitee – ma olen nüüd 11 kuud ametis olnud. 11 kuud on neil olnud see võltspilv selle administratsiooni kohal, meie valitsuse kohal. Ja see on meie valitsust kahjustanud. See kahjustab meie valitsust. See on demokraatide pettus, mis toodi välja vabandusena valimiste kaotamise eest, mis ausalt öeldes demokraadid oleksid pidanud võitma, sest neil on valijameeste kogus selline kohutav eelis

Nii et see toodi välja sel põhjusel. Aga on kindlaks tehtud, et ei olnud mingit kokkumängu ja praktiliselt kõigi poolt. Nii et vaatame, mis juhtub. Tähendab kindlasti vaatame, mis juhtub – kui neil ei ole mingit kokkumängu ja keegi ei ole leidnud mingit kokkumängu ühelgi tasemel, tundub ebatõenäoline, et mingi küsitlemine üldse toimub,” vastas Trump.