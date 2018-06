Trump ütles, et võib Kim Jong-uni USA-sse kutsuda, kui tippkohtumine hästi läheb

USA president Donald Trump väljendas valmisolekut kutsuda Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un USA-sse ja isegi Valgesse Majja, kui läbirääkimised eesseisval tippkohtumisel Singapuris hästi lähevad.

Trump ütles, et kaaluks „kindlasti” Kimi USA-sse kutsumist, kui tippkohtumisel kõik hästi läheb. Kui tal paluti kohtumispaigana valida oma Mar-a-Lago kuurordi Floridas ja Valge Maja vahel, pakkus Trump Valget Maja. Samas teatas Trump, et on ka täiesti valmis tippkohtumiselt minema jalutama, kui vaja, vahendab CBS News.

Trump ütles ka, et loodab suhted Põhja-Koreaga normaliseerida, kui sealne režiim järgib kokkuleppeid viisi, mis vastavad USA ootustele.

„Ma arvan, et ma olen väga hästi ettevalmistatud,” ütles Trump teisipäeval eesseisva tippkohtumise kohta. „Ma ei arva, et peaksin väga palju valmistuma. Asi on suhtumises. Asi on tahtmises asjad tehtud saada. Aga ma arvan, et olen selleks kohtumiseks valmis olnud kaua aega.”