Trump usub absoluutselt, et veega piinamine töötab

USA president Donald Trump ütles eksklusiivintervjuus ABC Newsile, et arvab „absoluutselt“, et veega piinamine ehk waterboarding töötab ja ta kaaluks selle taas kasutusele võtmist ülekuulamistehnikana, sõltuvalt kaitseminister James Mattise ja luure keskagentuuri (CIA) direktori Mike Pompeo nõuannetest.

„Ma toetun Pompeole ja Mattisele ja oma grupile. Ja kui nemad ei taha, siis hästi. Kui nad tahavad, teen ma selles suunas tööd. Ma tahan teha kõik nendes piirides, mis on seaduslikult lubatud teha,“ ütles Trump ABC Newsi saatele „World News Tonight“ Valges Majas antud intervjuus. „Aga kas ma tunnen, et see töötab? Absoluutselt, ma tunnen, et see töötab.“

Trump seletas waterboarding’u ülekuulamismeetodina uuesti kasutamise kaalumise tähtsust sellega, et „me ei mängi võrdsel väljakul“.

„Kui nad raiuvad maha meie inimeste ja teiste inimeste päid. Kui nad raiuvad maha inimeste päid, sest need juhtuvad olema kristlased Lähis-Idas, kui ISIS teeb asju, millest keegi pole pärast keskaega kuulnud, siis kas mul on waterboarding’u suhtes tugevad tunded? Mis minusse puutub, siis me peame võitlema tulega tule vastu,“ ütles Trump.

„Ma lähen kaasa sellega, mida nemad ütlevad,“ teatas Trump Mattise ja Pompeo kohta. „Aga ma olen rääkinud nii hiljuti kui 24 tundi tagasi luure kõige kõrgemal tasemel inimestega ja küsinud neilt küsimuse: „Kas see töötab? Kas piinamine töötab?“ Ja vastus oli: „Jah, absoluutselt.““