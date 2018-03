Trump: USAl võiks olla eluaegne president

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump avaldas laupäeval arvamust, et USA võiks ühel päeval ametisse nimetada eluaegse riigipea.

Trump avaldas kinnisel golfiklubi üritusel Floridas arvamust, et hiinlaste otsus kaotada president Xi Jinpingi ametiajalt ajalimiit (seni maksimaalselt kaks ametiaega järjest –toim) ei ole mitte ainult suurepärane, vaid ka potentsiaalne mudel, mille USA võiks kunagi kasutusele võtta, vahendab uudistekanal DailyBeast.

Trumpi avaldus märkis üht paljudest kordadest, mil ta on imetlenud mõnda maailma diktaatorit, kuid riigipea seekordne mõttevälgatus korjanduslikul lõunasöögil Mar-a-Lago residentsis paistis silma oma erilise otsekohesusega.

„Ta (Hiina president Xi Jinping -toim) on nüüd eluagne president,“ vahendas CNN Trumpi sõnu kinnisel kohtumisel vabariiklastest doonoritega. „Jah, eluaegne president. Ja Ta on suurepärane. Ja vaadake, tal oli võimalik seda teha. Ma arvan, et see on suurepärane. Ühel päeval proovime midagi taolist ehk meiegi.“

Trump jätkas senise poliitilise süsteemi mahategemisega, avaldades arvamust, et see ei toimi enam. „Ma ütlen teile: see süsteem on rikkis. Ma olen seda juba tükk aega öelnud. Meie süsteem on rikkis. Ja meil ei ole seal õigeid inimesi. Veel. Meil on palju suurepäraseid inimesi, kuid teatud asjade puhul meil õigeid inimesi ei ole,“ nurises ta.