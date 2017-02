Trump: USA tuumaarsenal peab olema maailma võimekaim

Trump ütles usutluses Reutersile, et sooviks tuumarelvadest vaba maailma.

Talt päriti mulluse Twitteri postituse kohta, milles ta säutsus: „USA peab märkimisväärselt tugevdama ja laiendama on tuumavõimekust kuni maailm tuleb tuumapommide teemal mõistusele.“

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes