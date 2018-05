Trump: USA taandub Iraani tuumakokkuleppest! Kogu see diil oli häbiväärne, seda poleks pidanud tegema!

Donald Trump teatas täna, et Ühendriigid löövad lahku Iraani tuumakokkuleppest. "See on häbi mulle ja USA kodanikele," kritiseerib ta, et selline asi üldse kunagi kokku lepiti.

Tuumakokkuleppe sõlmisid USA, Iraan, Prantsusmaa, Suurbritannia, Hiina, Saksamaa ja Venemaa kolme aasta eest. Selle kohaselt pidi Iraan vähendama oma uraanivarusid ning praktiliselt loobuma oma tuumaprogrammist. Nii lubasid teised riigid ka neile vastu tulla ehk sanktsioone vähendada.

Trump viitas oma tänases kõnes, et tegelikult ei olnud piirangud piisavad - Iraan võis ikkagi teha, mis tahtis. Ta viitas ka Iraani käitumisele Süürias ja mujal. "See katastroofiline kokkulepe andis sellele režiimile miljardeid dollareid, osa ka sularahas. See on häbi mulle ja USA kodanikele," kritiseeris ta ja lisas, et kokkulepe oli vaid fiktsioon. "Meil on tõendid, et nende lubadus uraanivarude osas oli ka vale." Ta rõhutas, et kokkulepe ei toonud rahu, vaid hävingut. Ta lisas, et rahvas Iraanis vireleb, kuid sõjatööstus on vaid kasvanud ja selle tõttu ka tuumavõimekus. Trump kinnitaski, et USA taandub kokkuleppest. Ta hoiatas, et need, kes Iraani toetavad, peavad arvestama USA sanktsioonidega.

"Kannatav Iraani rahvas - USA seisab teie taga. Diktaatorid võtsid uhke rahva pantvangi. Kodanikud ei tunne Iraani, kes sai naabritega läbi ja pälvis maailma usalduse. Iraani tulevik kuulub rahvale. Nemad väärivad riiki, mis austab neid ja nende ajalugu," rõhutas Trump.