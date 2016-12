Trump: USA peab tugevdama oma tuumavõimekust

Vaid mõned tunnid pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin ütles, et Venemaa peaks tugevdama oma tuumavõimekust, teatas Trump Twitteri vahendusel, et USA peab sama tegema, kuni maailm tuleb tuumarelvade suhtes mõistusele.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016