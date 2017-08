Trump: USA on Balti regiooni suhtes äärmiselt kaitsev

USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et on balti regiooni suhtes äärmiselt kaitsev.

„Me oleme selle regiooni suhtes väga kaitsvad,“ ütles Trump ühisel pressikonverentsil Soome riigipea Sauli Niinistöga. „See on kõik, mida ma saan öelda. Me oleme väga, väga kaitsvad. Meil on seal häid sõpru.“

Venemaa ja Hiina mereväeõppuse tulemusel Läänemerel on olukord varasemast pingelisem, mistõttu president Trumpil on tulnud kinnitada NATO valmisolekut regiooni kaitsta ja saata piirkonda allianssi rahustama asepresident Mike Pence, kes väisas juuli lõpus Eestit, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Niinistö märkis, et tema aga võõrustas hiljaaegu kodumaal Venemaa president Vladimir Putinit, kes ütles talle, et nende ühisõppust hiinlastega Läänemerel ei peaks nägema kui julgeolekuohtu. Ta tuletas meelde, et ka lääneriigid korraldavad piirkonnas pidevalt õppusi.

„Me peame oleme väga ettevaatlikud, et need tohutud õppused ja vägede liikumised ei põhjustaks õnnetusi ega probleeme, sest me teame varasematest intsidentidest, et need võivad välja viia milleni iganes,“ hoiatas Niinistö. „Just sel põhjusel, leian ma, on tähtis, et me jätkaks tööd NATOga, edendamaks dialoogi alliansi ja Venemaa vahel.“

Trump märkis omakorda, et Läänemere regioon on globaalselt väga oluline. „Need on ohud, millega me vajadusel oleme valmis tegelema,“ ütles ta. „Ma loodan, et meil ei tule nendega tegeleda, kuid kui tuleb, siis me tegeleme nendega.“