Trump: USA liituks endale soodsa kliimaleppega

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles, et kui suudetakse saavutada ameeriklaste seisukohalt hea kliimaleppe, on alati võimalik, et USA hakkab seda järgima.

„Kui keegi ütleks, et ühinege taas Pariisi leppega, peaks see olema hoopis teistsugune kokkulepe,“ ütles Trump usutluses telekanali ITV saatejuht Piers Morganile, märkides, et „olemasolev lepe on kohutav ja ebaõiglane.“

„Kas ma naaseksin? Jah, ma teeksin seda, mulle see isegi meeldiks,“ lausus ta.

ÜRO 2015. aasta kliimakonverentsil saavutati ülemaailmne kokkulepe, hoidmaks kontrolli all kliimamuutusi, üritades tagada, et temperatuur Maal ei tõuseks üle 2°C .

Leppe allkirjastamisest keeldusid toona ainult Süüria ja Nicaragua.

Trump andis USA kliimaleppest taandumisest teada mullu suvel, põhjendades, et see on USA suhtes väga ebaõiglane. „Ma loodan, et meil õnnestub saavutada õiglane kokkulepe. Oleks suurepärane, kui meid saadaks edu. Kui ei, siis pole midagi lahti,“ lausus ta.

Trumpi sõnul on kliimalepe ehe näide sellest, kuidas USA on liitunud kokkuleppega, mis seab selle ebasoodsasse olukorda võrreldes teiste riikide ettevõtetega, mis saavad sellest kasu. Tema sõnul saavad eelkõige kasu Hiina ja India. „Antud lepe tähendab massiivset USA jõukuse ümberjaotamist teistele riikidele,“ süüdistas ta.