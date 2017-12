Trump USA idaranniku külmalaine kohta: meile kuluks ära veidi vana head ülemaailmset soojenemist

Eile kirjutas Trump, et seoses ajaloolise külmalainega USA idarannikul kuluks soojem ilm hoopiski ära.

„Idas võib see olla KÜLMIM vana-aastaõhtu, mis on kirja pandud. Võib-olla kuluks meile ära veidi seda vana head Ülemaailmset Soojenemist, mille eest kaitseks meie maa, aga mitte teised maad, pidi hakkama maksma TRILJONEID DOLLAREID. Pakkige ennast sisse!” kirjutas Trump.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!