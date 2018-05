Trump: USA ei hakka Kim Jong-uni Gaddafi kombel maha võtma

„Kui vaatate Gaddafi mudelit, siis see oli täielik häving. Me läksime teda seljatama,” sõnas Trump.

Ühtäkki võttis president aga teistsuguse tooni ja hoiatas, et juhul, kui Kim ei ole nõus kompromissile jõudma, võib USA siiski juba tõsisemal moel isolatsionistliku maa ette võtta.

„Kui me jõuame leppeni ei jõua, siis võib see mudel aset leida. Aga kui me jõuame leppeni, siis arvan, et Kim Jong-un saab olema väga õnnelik. Kim saab olema kodumaal, jätkates selle juhtimist,” ütles Trump