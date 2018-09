Trump: ÜRO-s ei naerdud minu üle, vaid minuga koos

„Nad ei naernud minu üle, nad naersid minuga koos,” ütles Trump.

Trumpi teisipäevane kõne ÜRO-s algas sellega, et ta ütles, et tema administratsioon „on saavutanud rohkem kui peaaegu ükski teine administratsioon riigi ajaloos”.

Sellele järgnes naer saalis, mille peale Trump ütles: „Ma ei oodanud seda reaktsiooni, aga see on OK.”

"Today I stand before the United Nations General Assembly to share the extraordinary progress we’ve made. In less than two years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country,” Trump says as he begins his speech at #UNGA pic.twitter.com/hM6YH0h60k