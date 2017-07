Trump üritab survestada hiinlasi Põhja-Korea vastu tegutsema

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump väljendas sel nädalal pärast järjekordset Põhja-Korea raketikatsetust rahulolematust selle naabri Hiinaga, kuna viimasel ei ole õnnestunud stalinistlikku riiki korrale kutsuda.

Trump avaldas oma Twitteri kontol laupäeval arvamust, et Hiina pole teinud piisavalt, et Põhja-Korea probleemiga tegeleda, ja ähvardas riiki majanduslikult haavata.

„Ma olen Hiinas väga pettunud,“ tõdes president. „Meie rumalad endised liidrid on lubanud neil teenida kaubanduse pealt igal aastal sadu miljardeid dollareid ja ikkagi ei tee nad MIDAGI meie heaks seoses Põhja-Koreaga, ainult jutt.“

„Me ei luba sel enam jätkuda,“ märkis Trump seejärel. „Hiina saaks kerge vaevaga selle probleemi lahendada!“

Trump on varem korduvalt üritanud survestada Hiinat, et see peataks Põhja-Korea kiiresti areneva tuumaprogrammi. Alles reedel viis stalinistlik riik läbi juba teise mandritevahelise ballistilise raketi (ICBM) katsetuse sel kuul.