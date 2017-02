Trump: ükski negatiivne küsitlus ei kajasta tegelikkust

„Iga negatiivne küsitlus on libauudis,“ säutsus president oma Twitteri kontol. „Vabandage, rahvas tahab piiriturvalisust ja äärmuslikku julgeolekukontrolli.“

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

Ühtlasi väljendas Trump rahulolematust väidetega, et tema administratsiooni juhib keegi muu kui tema. „Ma langetan oma otsused ise /.../ ning kõik teavad seda,“ kuulutas ta. „Libameedia valetab, et mind tähtsusetuks muuta!“

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017