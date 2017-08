Trump Twitteris: USA tuumaarsenal on võimsam kui kunagi varem, loodetavasti ei tule seda kasutada

President Donald Trump kiitis kolmapäeva hommikul Twitteri vahendusel Ameerika Ühendriikide tuumaarsenali.

„Minu esimene korraldus presidendina oli meie tuumaarsenali renoveerimine ja kaasajastamine,“ kirjutas Trump. „See on nüüd palju tugevam ja võimsam kui iial varem. Loodetavasti ei pea me seda jõudu kunagi kasutama, ent ei saabu kunagi aega, kus me lakkaks olemast maailma kõige võimsam riik!“

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017