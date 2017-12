Trump tunnustas Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, ärritades nii araablasi kui ka liitlasi

President Donald Trump tegi muudatuse USA aastakümnete pikkuses poliitikas ja tunnustas Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, seades sellega ohtu Lähis-Ida rahuprotsessi ning ärritades ühtviisi nii araabiamaailma kui ka lääneliitlasi.

Trump teatas, et alustab USA saatkonna Tel Avivist Jeruusalemma kolimise protsessi, mis aga peaks võtma aastaid, vahendab Reuters.

Nii moslemite, juutide kui ka kristlaste pühapaikade asukohaks oleva Jeruusalemma staatus on üks suuremaid takistusi rahukokkuleppele jõudmisel Iisraeli ja palestiinlaste vahel.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas Trumpi teadet ajalooliseks verstapostiks, kuid lähedased lääneliitlased, näiteks Suurbritannia ja Prantsusmaa olid kriitilised.

Palestiinlaste president Mahmoud Abbas ütles, et USA lahkus rahuprotsessi vahendaja rollist, ning palestiinlaste ilmalikud ja islamistlikud organisatsioonid kutsusid üles üldstreigile ja meeleavaldustele.

Rahvusvaheline kogukond ei tunnusta Iisraeli suveräänsust kogu linna üle. Leitakse, et Jeruusalemma staatus tuleb otsustada läbirääkimiste teel. Ühelgi teisel riigil saatkonda Jeruusalemmas ei ole.

Trumpi otsus täidab kampaanialubaduse ning on meele järgi konservatiivsetele vabariiklastele ja evangeelsetele kristlastele, kes moodustavad suure osa Trumpi toetusbaasist.

„Ma olen kindel, et on aeg tunnustada Jeruusalemma ametlikult Iisraeli pealinnana,” ütles Trump Valges Majas peetud kõnes. „Kuigi eelmised presidendid on teinud sellest suure kampaanialubaduse, ei ole nad suutnud seda ellu viia. Täna viin mina selle ellu.”

Trumpi otsus ähvardab tekitada uusi pingeid Lähis-Idas, kus niigi on konfliktist haaratud Süüria, Iraak ja Jeemen.

Meeleavaldused puhkesid Jordaania pealinna Ammani palestiina põgenikega asustatud piirkondades ning mitusada meeleavaldajat kogunes USA konsulaadi juurde Istanbulis.

Abbas nimetas Jeruusalemma eile Palestiina riigi igaveseks pealinnaks ning Trumpi otsus tähendab tema sõnul USA loobumist rahuvahendajarollist.

Jordaania teatas, et Trumpi otsus on õigustühine.

Palestiinlaste organisatsioon Hamas süüdistas Trumpi jõhkras agressioonis palestiina rahva vastu.

Jeesuse sünnikohas Petlemmas lülitasid palestiinlased eile õhtul protestiks välja jõulutuled.

Paavst Franciscus kutsus üles Jeruusalemma status quo austamisele.

Hiina ja Venemaa väljendasid muret, et Trumpi samm võib süvendada vaenu Lähis-Idas.

Saudi Araabia kuninglik õukond teatas, et valitsus väljendas sammu üle hukkamõistu ja sügavat kahetsust.

Suurbritannia peaministri Theresa May pressiesindaja nimetas USA otsust rahuväljavaadete seisukohalt regioonis mittekaasaaitavaks.

ÜRO julgeolekunõukogu koguneb Trumpi otsust arutama ilmselt homme, teatasid diplomaadid.