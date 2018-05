Trump tunnistas viimaks, et kandis advokaadile pornostaari vaikimislepingu raha üle. See tõotab uusi probleeme

Eile avaldas USA valitsuse eetikaamet president Donald Trumpi uue finantsaruande, kuhu oli erinevalt eelmisest märgitud ka presidendi advokaadile Michael Cohenile 2017. aastal tehtud tagasimakse.

Dokumendi kohaselt kandis Trump Cohenile üle summa, mis jäi 100 000 ja 250 000 dollari vahele. Makse selgituseks öeldi, et see oli tagasimakse 2016. aastal tehtud kulutuste eest. Cohen sõlmis 2016. aastal lepingu pornostaar Stormy Danielsi nime all tuntud Stephanie Cliffordiga, makstes talle 130 000 dollarit selle eest, et ta vaikiks väidetavast afäärist Trumpiga. Alles tänavu aprillis väitis Trump, et ei olnud Coheni poolt Danielsile tehtud maksest teadlik. Ka Cohen kinnitas tänavu, et tegi makse omast taskust.

Suurem probleem on selles, et ta jättis Cohenile tehtud makse välja ka oma 2017. aasta juunis avaldatud finantsaruandes. Üle 10 000 suuruste võlgnevuste deklareerimine on Valge Maja ametnikele, sealhulgas presidendile kohustuslik. Võlgade teadlik ja sihilik deklareerimata jätmine on aga kuritegu, mille eest võidakse karistada trahvi või kuni aastase vangistusega.