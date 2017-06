Trump tunnistas uurimise all olemist ja palkas veel ühe juristi. Ka Trumpi advokaat palkas advokaadi

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump palkas endale juba mitmenda kaitsja seoses uurimisega väidetavast kokkumängust tema kampaaniameeskonna ja Venemaa vahel. Ka Trumpi kaitset juhtiv advokaat Marc Kasowitz otsustas endale juristi palgata.

Trumpi pressiesindaja Mark Corallo tunnistas laupäeval uudisteagentuurile Reuters, et riigipea palkas oma isiklikku kaitsemeeskonda veel ühe õigusnõustaja, Washingtoni juristi John Dowdi. 76-aastane advokaat on tuntud kõrge profiiliga nn valgekraede kuritegevust puudutavate kaasustega, olles 1980ndatel edukalt esindanud ka panganduskandaali sattunud senaatorit John McCaini.

Trumpi kaitsemeeskonda kuulub Dowdi ja Kasowitzi kõrval uudisteagentuuri teatel ka konservatiivne aktivist Jay Sekulow, ja Michael Bowe tema ihujuristi partnerettevõttest.

Ka juhtiv advokaat Kasowitz ise palkas endale uurimisega seoses juristi, kuna peab sügisel Kongressi ees tunnistusi andma.

Ajaleht The Washington Post avalikustas sel nädalal, et president Trump on uurimise all seoses võimalike katsetega takistada õigusemõistmist (obstruct justice –inglise k). Trumpi, nagu ka arvatavat Venemaa mõjutustegevust valimiste eel, uurib USA eriprokurör Robert Mueller.

Loe veel

Kuigi ajaleht kirjutas seda anonüümsetele allikatele tuginedes, tunnistas Trump reedel isiklikult, et on seoses õigusemõistmise takistamisega uurimise all. Ta kirjutas on Twitteri kontol: „Mind uurib FBI direktori vallandamise eest mees, kes käskis mul FBI direktori vallandada. Nõiajaht.“

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2017

Trumpi süüdistas sellega oma asejustiitsministrit Rod Rosensteini, kes nimetas Muelleri ametisse pärast seda, kui president vallandas seoses mõjutegevuse uurimisega Föderaalse Juurdlusbüroo endise direktori James Comey.