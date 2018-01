Trump tühistas visiidi Londonisse USA uue saatkonna avamisele

Trump pidi avama uue miljard dollarit maksnud hoone, mille ehitamiseks andis korralduse tema eelkäija Barack Obama. Trumpi sõnul oli see „halb tehing”, vahendab BBC News.

Tseremooniale tuleb Trumpi asemel välisminister Rex Tillerson.

Twitteris ütles Trump, et ei ole rahul, et Obama administratsioon müüs senise USA saatkonna Londoni Grosvenor Square’il maha vaid „pähklite” eest.

„Põhjus, miks ma tühistasin oma reisi Londonisse, on see, et ma ei ole selle suur fänn, et Obama administratsioon müüs ilmselt kõige parema asukohaga ja peenema saatkonna Londonis maha „pähklite” eest, et ehitada uus kõrvalisse asukohta 1,2 miljardi dollari eest. Halb tehing. Tahtsid, et ma lindi läbi lõikaksin – EI!” kirjutas Trump.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!