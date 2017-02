Trump: töötan kella 12-ni või üheni öösel ja ärkan kell 5

President Donald Trump pretendeerib USA suurima töönarkomaani tiitlile, kui uskuda tema juttu magamisharjumuste kohta.

„Ma teen ületunde, ületunde ja kuni kella 12-ni öösel või üheni öösel välja,“ ütles 70-aastane Trump intervjuus Fox Newsile, vahendab ABC News.

Trump ütles, et ärkab kell 5, mis tähendab, et ta saab magada vaid 4-5 tundi.

Oma hommikuse rutiini kohta rääkis Trump järgmist: „Kui ma söön, loen ma ajalehti, ma vaatan, mis käib televisioonis.“

„Ma vaatan, ma näen valesid …. Ma nimetan neid, teate, libauudisteks … Ebaaususe tase, kuhu nad viivad loo, mis peaks olema hea, ma teen heal ja halval vahet. Nad teevad midagi, mis peaks olema hea lugu – tegelikult mõnikord ma ütlen, et seda saab olema kena lugeda, ma ütlen „whoa“. Ja nad meelega muudavad seda täielikult. Need on libauudised,“ ütles Trump.