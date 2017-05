Trump tõmbab USA väidetavalt Pariisi kliimaleppest välja

Trump on ise avalikult Twitteris lubanud, et teatab oma otsuse kliimaleppes osalemise kohta järgmisel nädalal. CNN-iga suhelnud allikad aga viitasid leppest lahti ütlemisele, ehkki samad allikad lisasid, et miski pole lõplikult otsustatud enne, kui Trump otsuse avalikustab.

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017