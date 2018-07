Trump tippkohtumise eel: ma eeldan, et Putin on halastamatu diktaator

„Aga ma võiksin nimetada veel mitu teist nime. Vaata, kui me saame Venemaaga läbi, on see hea. Ma ei tea teda (president Putinit -toim). Ma arvan, et me võiksime päris hästi läbi saada. USA jaoks, Piers, oleks hea, kui me saaksime Venemaaga hästi läbi; see ei oleks halb, see oleks väga hea,” jätkas USA president.

Trump leidis ka, et NATO on pärast tema tegutsemist oluliselt tugevam, kui varem, omades oluliselt suuremat eelarvet, kui enne tema ametisse astumist. „Ma arvan, et president Putin peab sellest lugu,” märkis ta.