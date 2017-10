Trump: Tillerson raiskab oma aega, kui püüab „väikese raketimehega“ läbi rääkida

USA president Donald Trump väljendas eile mitte esimest korda avalikult välisminister Rex Tillersoni omaga vastupidist seisukohta, teatades Twitteris, et viimane raiskab oma aega, kui püüab „väikese raketimehe“ ehk Põhja-Korea juhi Kim Jong-uniga läbi rääkida, vahendab Washington Post.

„Säästa oma energiat, Rex, me teeme, mida tuleb teha,“ kuulutas Trump Twitteris.

Pekingis visiidil viibinud Tillerson oli samal päeval teatanud ajakirjanikele, et USA administratsioonil on Põhja-Koreaga otsesed kommunikatsioonikanalid ja püütakse vastust saada. „Me küsime: „Kas te tahaksite rääkida?““ ütles Tillerson. „Me võime nendega rääkida, me räägimegi nendega.“

Trumpi selline käitumine, mis ei ole esmakordne, tekitab küsimusi, kui kaua Tillerson veel välisministri ametisse jääb. Spekuleeritakse, et tal on endal kõrini või et Trump tahab ta lahkuma sundida.

Tillersoni abid teatasid laupäeval kiiresti, et välisministri avaldused ei viita sellele, et Pyongyangiga oleksid käimas mingid sisulised läbirääkimised.

Senati väliskomitee vabariiklasest esimees Bob Corker hoiatas pühapäeval, et kui USA ei tugevda diplomaatilist poolt, on võimalik, et ta on lõpuks nurka surutud.

„Ma arvan, et käimas on rohkem, kui silma paistab,“ ütles Corker NBC saates „Meet the Press“. „Ma arvan, et Tillerson mõistab, et iga luureagentuur, mis meil on, ütleb, et ei ole mingit kogust majanduslikku survet, mida võiks Põhja-Koreale avaldada, et panna ta seda programmi peatama, sest nad peavad seda oma ellujäämiseks. … Me liigume kohta, kus me lõpetame varsti valikuga kahe asja vahel.“

Varsti pärast Corkeri esinemist säutsus Trump uuesti: „Raketimehe vastu kena olemine ei ole töötanud 25 aastat, miks peaks see nüüd töötama? Clinton ebaõnnestus, Bush ebaõnnestus ja Obama ebaõnnestus. Mina ei ebaõnnestu.“