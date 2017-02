Trump telefonikõnes Prantsuse presidendile: USA tahab oma raha tagasi!

Väljaanne Politico kirjutab, et Donald Trumpi ja François Hollande´i 28. jaanuari telefonikõnes väitis USA president, et liitlasriigid pressivad Ühendriikidelt raha välja.

Politico viitab oma artiklis anonüümseks jääda soovinud kõrgetasemelisele riigiametnikule, kes olevat kõne sisuga kursis. Väljaanne ei täpsusta, kas tegu on Prantsusmaa või USA ametnikuga.

Ametniku sõnul rääkisid kaks presidenti mõlemale poolele olulistest küsimustest nagu võitlus ISISe vastu, ent vestlus kaldus pidevalt Trumpi kampaaniaaegsetele loosungitele, sealhulgas väitele, et Hiina ja NATO riigid kasutavad USA heatahtlikkust ära.

Muu hulgas olevat Trump ühel hetkel öelnud, et Prantsusmaa võib NATO ühtsuse nimel tegutsemist jätkata, aga USA „tahab oma raha tagasi.“ Ametniku sõnul jäi mulje, et rahaküsimus on Trumpi jaoks kinnisidee.

„Vestlus oli keeruline, kuna ta rääkis samamoodi, nagu ta avalikult teeb,“ ütles ametnik Trumpi kohta. „See ei meenutanud tavalist riigipeade vahelist vestlust. Ta räägib loosungites ja vestlus ei olnud päriselt organiseeritud.“

Valge maja ametliku pressiteate järgi väljendas Trump vestluses Prantsuse presidendiga oma toetust NATO-le ja rõhutas, et kõik NATO liikmesriigid peavad kaitsekulutustesse panustama. Valgest majast öeldi vastuseks Politico kommentaaripalvele, et vestlus ei toimunud nii, nagu seda artiklis kirjeldatakse. „Nad vestlesid tõesti liikmesriikide kohustustest NATO ees,“ märkis Valge maja kommunikatsioonispetsialist. „Mõlemad nõustusid, et riigid peaksid oma kohustusi täitma.“

Politico lisab, et osa välisriikide juhte on suutnud siiski Trumpiga samale lainepikkusele saada. „Nipp ei seisne niivõrd poliitilises üksmeeles kui isiklikus keemias,“ väidab väljaanne diplomaatilistele allikatele viidates.

Näiteks olevat Uus-Meremaa peaminister Bill English pühapäeval Trumpile helistades alustanud juttu golfist ja ameerika jalgpallist. Ehkki hiljem väljendas English vastuseisu Trumpi poolt moslemiriikidele kehtestatud reisikeelule, ei rikkunud see enam vestluse üldist positiivset tooni.

Samuti olevat edukalt kulgenud Trumpi novembrikuine telefonikõne Tšehhi presidendi Miloš Zemaniga, kes jagab Trumpi vaateid sisserände ja Iraani küsimustes. Tšehhi allikas ütles Politicole, et veel olulisem oli kahe presidendi vahel tekkinud isiklik sümpaatia. Trump olevat Zemanile öelnud, et too on „tema masti mees“ ja kutsus presidendi kevadeks külla.

„Arvasimegi, et vestlus läheb hästi, aga see läks lausa üllatavalt hästi,“ ütles Tšehhi allikas Politicole. „Nendevaheline keemia oli väga hea.“