Trump: teie lemmikpresident ei teinud midagi valesti!

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump säutsus oma Twitteri kontol, et ta ei teinud midagi valesti, arutades vaikimisraha maksmist Playboy modellile, kellega tal väidetavalt salasuhe oli.

„On mõeldamatu, et valitsus murrab sisse advokaadibüroosse (varahommikul) - peaaegu ennekuulmatu. Veel mõeldamatum on see, et advokaat lindistab oma kliendi juttu - täiesti ennekuulmatu ja võib-olla ebaseaduslik,“ avaldas Trump arvamust.

„Hea uudis on aga see, et teie lemmikpresident ei teinud midagi valesti!“ lisas ta.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2018





Ajaleht The New York Times kirjutas täna oma allikatele toetudes, et Föderaalsel Juurdlusbürool (FBI) õnnestus enda valdusesse saada salvestis salajasest arutelust, millel arutati vaikimisraha maksmist endisele Playboy modellile Karen McDougalile, kellel oli väidetavalt kinnisvaramoguliga salajane intiimsuhe.