Trump tegi teda „kalleimaks sõbraks” nimetanud May Brexiti-plaani maatasa

Trump ütles, et üks neist, endine välisminister Boris Johnson oleks suurepärane peaminister.

Pärast The Suni artikli avaldamist ütles Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders, et Trump austab Mayd väga, ning lisas, et Trump ütles intervjuus, et May on väga hea inimene ja Trump ei ole kunagi May kohta midagi halba öelnud.

Enne The Suni intervjuu avaldamist võõrustas May Trumpi ja äridelegatsiooni pidulikul õhtusöögil Winston Churchilli sünnikohas Blenheimi palees.

„Härra president, Sir Winston Churchill ütles kunagi, et Ühendriikide omamine meie poolel oli mulle suurim rõõm,” ütles May. „Sõpruse ja koostöö vaimul meie maade, meie juhtide ja meie inimeste vahel, sellel kõige erilisemal suhetest on pikk ja uhke ajalugu.”

May sõnul ei ole USA mitte ainult lähim liitlane, vaid ka kalleim sõber.