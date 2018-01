Trump tegi teatavaks 10 valeuudiste auhinna võitjat, neljakordselt sai pärjatud CNN

USA president Donald Trump avaldas eile vabariikliku partei veebilehel oma „valeuudiste auhinna” võitjad, kelle hulgas on tema alalised „lemmikud” CNN, New York Times ja Washington Post.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

Esikoha sai aga Nobeli preemia laureaat, majandusteadlane Paul Krugman, kes kirjutab regulaarselt New York Timesis, vahendab AFP.

Administratsioon teatas, et Krugman pälvis auhinna selle eest, et kirjutas „Trumpi ajaloolise suurvõidu päeval, et majandus ei taastu kunagi”.

Krugman on kirjutanud, et Trumpi kogenematus majanduspoliitikas ja ennustamatus ähvardavad veelgi kahjustada niigi nõrka ülemaailmset majandust.

Esile toodi ka ABC veteranreporteri Brian Rossi viga, kes kõrvaldati neljaks nädalaks palgata töölt, sest oli sunnitud parandama pommuudist Trumpi endise rahvusliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni kohta.

Pärast valeuudiste auhinna saajate teatavaks tegemist kirjutas Trump Twitteris, et „vaatamata teatud väga rikutud ja ebaausale meediakajastusele on palju suurepäraseid reportereid, keda ma austan ja palju HÄID UUDISEID, mille üle Ameerika rahvas saab uhke olla”.

„Koos ei ole midagi, millest me üle ei saa – isegi väga erapoolikust meediast. Me OLEME Ameerikat taas suureks tegemas!” kirjutas Trump.

Täielik nimekiri valeuudiste auhinna saajatest avaldati vabariikliku partei veebilehel ja see on järgmine:

1. Majandusteadlane Paul Krugman

2. ABC reporter Brian Ross.

3. CNN-i lugu, mille järgi oli presidendikandidaat Trumpil ja tema pojal Donald Trump Jr-il ligipääs häkitud dokumentidele WikiLeaksist.

4. Ajakiri Time, mis kirjutas, et Trump eemaldas Ovaalkabinetist Martin Luther Kingi kuju.

5. Washington Post, mis kirjutas, et Florida osariigis Pensacolas ei tulnud keegi Trumpi kõnet kuulama.

6. CNN-i toimetatud video Trumpi ja Jaapani peaministri Shinzo Abe ühisest kalade toitmisest.

7. CNN-i lugu Valge Maja endise pressisekretäri Anthony Scaramucci kohtumise kohta ühe venelasega.

8. Newsweek, mis väitis, et Poola esileedi Agata Kornhauser-Duda ei kätelnud Trumpiga.

9. CNN-i teade, et FBI direktor James Comey vaidlustab Trumpi väite, et talle öeldi, et ta ei ole uurimise all.

10. New York Timesi väide esiküljel, et Trumpi administratsioon on varjanud üht kliimaraportit.