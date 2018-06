Trump tegi Põhja-Korea suhtes kannapöörde: tegemist on ikkagi erakordse ohuga

Trump väitis neljapäeval valitsuse esindajate koosolekul, et tuumarelvadest vabanemine on juba alanud, kuigi kaitseminister James Mattis rääkis ajakirjanikele päev varem, et temale teadaolevalt ei ole Põhja-Korea teinud samme tuumarelva leviku tõkestamiseks lisades, et üksikasjalikud läbirääkimised ei ole veel alanud.