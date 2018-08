Trump tegi kannapöörde ja jättis sõjaväeõppuse Korea poolsaarel ära

Ajaleht The Military Times kirjutab, et avaldus paistis olevat vastus kaitseminister Mattise avaldusele kaitseministeeriumi teisipäevasel pressikonverentsil, mille kohaselt ei ole enam põhjust õppusi ära jätta. „Astusime selle sammu mitme suure sõjaväeõppuse peatamiseks heas usus pärast Singapuri tippkohtumist,” ütles minister ajakirjanikele. „Meil ei ole kavas (õppusi) rohkem edasi lükata.”

US military has no plans yet to suspend any more major military exercises with South Korea, Secretary of Defense Mattis says in the middle of a diplomatic breakdown with North Korea over its nuclear weapons pic.twitter.com/gG1OpN42QG— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 29, 2018





Ajaleht The Washington Post kirjutas teisipäeval, et välisminister Mike Pompeo visiit riiki jäeti ära pärast sõjakat kirja Põhja-Korea Korea Töölispartei keskkomitee aseesimehelt Kim Yong-cholilt, mille sisu ei ole avalikkusele teada.

Välisministeerium sai kirja eelmise nädala reedel ja välisminister Pompeo näitas seda ka president Trumpile, misjärel jõuti väidetavalt ühise otsuseni, et see oli liiga vaenulik, et säilitada head tahet ja minna visiidiga edasi.

...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018





Trump otsustas nõupidamise järel kirja olemasolu mitte mainida, teavitades olukorrast avalikkust. „Olen palunud välisminister Mike Pompeol mitte minna praegu Põhja-Koreasse, sest ma tunnen, et me ei tee piisavaid edusamme Korea poolsaare tuumavabaks muutmisel,” säutsus Trump oma Twitteri kontol.

Ta mainis ka Hiinat, öeldes, et „ta ei usu, et hiinlased aitavad tuumavabaks muutmise protsessile kaasa.”