Trump teatas suurest juurdlusest valimispettuste üle

USA president Donald Trump teatas kohaliku aja järgi kolmapäeva hommikul Twitteris, et algatab suure juurdluse valimispettuste üle.

„Ma palun suurt juurdlust VALIMISPETTUSE kohta, sealhulgas nende kohta, kes on registreeritud valima kahes osariigis, nende kohta, kes on illegaalid, ja isegi nende kohta, kes on registreeritud valima surnuna (ja paljud pikka aega). Olenevalt tulemustest tugevdame me valimisprotseduure!“ kirjutas Trump Twitteris.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017