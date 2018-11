Trump teatas president Niinistöle viidates, et soomlased hoiavad metsapõlenguid ära riisudes – sotsiaalmeedia irvitab

Trumpilt küsiti, mida saaks ära teha maastikupõlengute ärahoidmiseks. Trumpi sõnul on võtmeküsimus metsade alustaimestiku eest hoolitsemine, vahendab Ilta-Sanomat.

„Ma olin koos Soome presidendiga ja ta ütles: „Meil on väga teistmoodi..., me oleme metsarahvas.” Ja nad veetsid palju aega riisudes ja puhastades ja tehes asju ja neil ei ole mingit probleemi,” lausus Trump.

Trump: "You gotta take care of the floors. You know the floors of the forest, very important... I was with the President of Finland... he called it a forest nation and they spent a lot of time on raking and cleaning and doing things and they don't have any problem." pic.twitter.com/cC8syQobdC — Contemptor (@TheContemptor) November 17, 2018

See kommentaar on kutsunud esile imestust, sest riisumine ei kuulu tavaliselt Soome metsahoolduse meetodite hulka, erinevalt näiteks harvendamisest.

Ilta-Sanomat sai eile kommentaari ka president Niinistölt, kes kinnitas, et vestles Trumpiga California metsapõlengutest nädal tagasi Pariisis. Niinistö sõnul rääkis ta Trumpile metsapõlengute valvesüsteemist ja -võrgustikust.

„Riisumisest see-eest juttu ei olnud,” ütles Niinistö naerdes Ilta-Sanomatele.

Niinistö arvas, et riisumine tuli Trumpile meelde, kui ta nägi, kuidas tuletõrjujad California katastroofipiirkonna metsades rehitsevad. Niinistö ei mäleta, et oleks kasutanud vestluses Trumpiga ingliskeelset sõna raking.

Niinistö kommentaarid on pälvinud laialdaselt tähelepanu ka sotsiaalmeedias nii soomlaste kui ka teiste poolt. Soomlased on reageerinud humoorikate meemide ja muude piltidega.

raking america great again pic.twitter.com/vIo3FTPVeE — ᴿealfarmacist (@real_farmacist) November 17, 2018

YOU GOTTA TAKE CARE OF THE FLOORS! SPEND A LOT OF TIME RAKING AND CLEANING AND DOING THINGS OR WE'LL ALL BE ON FIRE pic.twitter.com/2fbsUNMChE — HappyToast ★ (@IamHappyToast) November 17, 2018