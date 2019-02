Trump teatas järjekordsest kohtumisest Kim Jong-uniga: kui mind poleks USA presidendiks valitud, oleksime Põhja-Koreaga sõjas

"Me jätkame ajaloolist survet saavutamaks rahu Korea poolsaarel. Meie pantvangid on tulnud koju, tuumakatsetused on lõppenud ja seal pole ligi 15 kuud tehtud raketikatsetusi. Kui mind poleks valitud Ameerika Ühendriikide presidendiks, siis minu arvamusel oleks me praegu Põhja-Koreaga suures sõjas," rääkis Trump.

USA liider lisas, et kuigi USA suhete nimel Põhja-Koreaga on vaja veel palju ära teha, siis on tema suhted Kim Jong-uniga head.

Trump kinnitas seejärel varem meedias ilmunud väiteid, et ta kohtub Jong-uniga 27.-28. veebruaril Vietnamis.

Tippkohtumist korraldava meeskonnale lähedalseisva allika sõnul kaalutakse kohtumispaikadeks Hanoi ja Da Nang`i linnasid, vahendab CNN. Väidetavalt sooviks Põhja-Korea pool pigem kohtuda Hanois, kuna neil on seal saatkond. Seevastu USA sooviks kohtumise pidada De Nang`is, kuna seal toimus hiljuti APEC`i tippkohtumine ehk piirkonnas on tehtud juba palju vajalikke turvauuringuid.

USA saadab peagi oma eriesindaja Pyongyang`i, et kohtumist ette valmistada.

Trumpi ja Kimi esimene kohtumine leidis aset 2018. aasta 12. juunil Singapuris.