Trump teatas, et tegi pressikonverentsil Putiniga keelevääratuse

USA president Donald Trump, keda on tabanud erakondadeülene pahameel Venemaa presidendi Vladimir Putini kohta tehtud avalduste pärast, ütles enam kui 24 tundi hiljem, et väljendas end pressikonverentsil Helsingis valesti.

Tunnistades ühel vähestest kordadest oma senisel ametiajal, et on teinud vea, ütles Trump, et on mõistnud, et on vajadus selgitada Venemaa 2016. aasta USA presidendivalimistesse sekkumise kohta tehtud avaldusi, vahendab CNN.

„Põhilises lauses oma märkustes ütlesin ma sõna „oleks” „poleks” asemel,” teatas Trump eile. Ta selgitas, et vaatas üle pressikonverentsi üleskirjutuse ja video.

„Lause oleks pidanud olema: „Ma ei näe mingit põhjust, miks see poleks Venemaa,”” ütles Trump. „Omamoodi topelteitus.”

Esmaspäevasel pressikonverentsil ütles Trump: „Ma ei näe mingit põhjust, miks see oleks Venemaa.” Jutt käis USA valimistesse sekkumisest.

Trump tegi selle ülestunnistuse Valge Maja Kabinetiruumis, kus ta kohtus muul teemal kongresmenidega. Lugedes ette avalduse ajakirjanikele kordas Trump, et tema kampaania ja Venemaa vahel ei olnud kokkumängu ning Venemaa tegevusel ei olnud mingit mõju valimistulemusele.