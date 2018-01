Trump teatas, et on valmis Venemaa sekkumise kohta valimistesse vande all vastama ja lausa ootab seda

USA president Donald Trump teatas eile, et on valmis ja täis indu vastama Venemaa sekkumist USA 2016. aasta presidendivalimistesse uuriva eriprokurör Robert Muelleri küsimustele, kinnitades, et ei ole midagi valesti teinud.

„Tegelikult ootan ma seda kannatamatult,” ütles Trump, vastates kuid kestnud spekulatsioonidele, kas ta on valmis Muelleri küsimustele vastama, vahendab New York Times.

„Lugu on selline, lihtsalt, et te aru saaksite,” ütles Trump improviseeritud pressikonverentsil Valges Majas. „Ei ole olnud mingisugust kokkumängu. Ei ole olnud mingisugust takistamist ja ma ootan seda kannatamatult.”

Trump väitis, et tema jõupingutusi enese kaitsmiseks kahjustavate väidete eest on ebaõiglaselt tõlgendatud õigusrikkumisena.

„Sa võitled vastu,” ütles Trump. „Oi, see ei ole takistamine.”

Trumpi advokaadid on Muelleri meeskonnaga nädalaid läbirääkimisi pidanud väljavaate üle, et Trump peab juurdluse raames küsimustele vastama, sealhulgas selle üle, milliseid teemasid puudutataks. Trump ütles eelmisel aastal, et oleks valmis Muelleriga rääkima, kuid viimasel ajal on ta viidanud, et see ei ole vajalik, sest uuritavad väited on alusetud.

„Mulle meeldiks seda teha, mulle meeldiks seda teha niipea kui võimalik,” ütles Trump eile ajakirjanikele Muellerile vastamise kohta, lisades, et advokaadid on talle öelnud, et kuluks kaks-kolm nädalat, enne kui see aset leiab.

Paljud potentsiaalsed küsimused on seotud sellega, kas Trump on takistanud õigusemõistmist, on öelnud aruteludega kursis olevad inimesed, kelle sõnul võiks küsitlemine olla toimunud veebruari lõpuks, märtsi alguseks.

Kui küsiti, kas ta oleks valmis vastama vande all, küsis Trump kõigepealt vastu, kas tema 2016. aasta valimiskampaania rivaal Hillary Clinton vastas vande all küsimustele eraviisilise e-postiserveri kasutamise kohta välisministrina.

„Kokkumängu ei ole,” ütles Trump lahkudes. „Ma poleks saanud vähem hoolida venelaste seotusest minu kampaaniaga. Fakt on see, et teie, inimesed, ei ütle seda, aga mina ütlen seda: ma olin palju parem kandidaat kui tema (Clinton). Te ütlete alati, et ta oli halb kandidaat, te ei ütle kunagi, et mina olin hea kandidaat. Ma olin üks suurepärasematest kandidaatidest.”