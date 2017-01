Trump: tean häkkimisest asju, mida teised ei tea, rohkem avaldatakse teisipäeval või kolmapäeval

USA presidendiks valitud Donald Trump väljendas laupäeva õhtul taas kahtlusi USA luurehinnangu kohta, mille järgi häkkisid venelased USA demokraatliku partei arvuteid.

„Ma tahan ainult, et nad oleksid kindlad, sest see on üsna tõsine süüdistus,“ ütles Trump, viidates Iraaki sissetungimise õigustamisele president George W. Bushi ajal 2003. aastal, vahendab Guardian. „See oli katastroof ja nad eksisid.“

Trump väljendas taas oma seisukohta, et USA ei tea kindlalt, kes küberrünnakute taga oli. See võis tema sõnul olla Hiina, mõni muu riik või keegi 400 naela kaaluv inimene oma voodis.

Kui Trumpilt küsiti avastuse kohta, et Moskva võib olla Vermonti elektrifirma arvutist leitud pahavara taga, väljendas ta taas kahtlusi.

„See võib olla keegi teine. Ja ma tean ka asju, mida teised inimesed ei tea, nii et me ei saa olla kindlad,“ teatas Trump, lisades, et rohkem avaldatakse selle kohta teisipäeval või kolmapäeval.

Trump kohtub sel nädalal luureametnikega.

Trumpi tulevane Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer püüdis aga Trumpi reageeringutest luureraportitele, et Moskva püüdis USA presidendivalimisi mõjutada, diplomaatilist triumfi teha.

„See on tegelikult meie riigi jaoks hea,“ ütles Spicer ABC-le, viidates Venemaa presidendi Vladimir Putini otsusele USA diplomaatide väljasaatmisest loobuda.

„Niisiis tahavad kõik rääkida säutsudest, mida ta saadab, aga mina tahan keskenduda tegevusele, mida ta saavutab. Donald Trump ei ole veel president, aga ta saavutab tegevust, edu ja võite välismaal ja siin kodus,“ kuulutas Spicer.

Spicer seadis pühapäeval kahtluse alla president Barack Obama Venemaa-vastaste meetmete ulatuse õigustatuse.

„Ma arvan, et üks küsimus, mis meil on, on milleks selline ulatus?“ sõnas Spicer. „Tähendab, te näete, et 35 inimest saadetakse välja, kaks objekti pannakse kinni, küsimus on, kas see vastus on proportsioonis tegevusega, mida läbi viidi?“