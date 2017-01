Trump täpsustas Assange´i teemal tehtud avaldust: mis on tõsi, otsustab rahvas

Järgmine USA president Donald Trump teatas neljapäeval Twitteri vahendusel, et tõlgendus, nagu ta oleks Julian Assange´iga ühel meelel, ei ole täpne.

„Valelik meedia armastab öelda, et ma olen Julian Assange´iga üht meelt,“ kirjutas Trump. „Vale. Ma lihtsalt ütlen seda, mida tema väidab. Rahvas otsustab ise, mis on tõsi. Meedia valetab, et jätta muljet, nagu ma oleks „luure“ vastu, aga tegelikult olen ma suur fänn!“

The dishonest media likes saying that I am in Agreement with Julian Assange - wrong. I simply state what he states, it is for the people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

to make up their own minds as to the truth. The media lies to make it look like I am against "Intelligence" when in fact I am a big fan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2017

Oktoobris teatas Trump Pennsylvanias peetud kampaaniakõnes: "Ma armastan Wikileaksi!"