Trump tapetud sõduri lesele: eks ta teadis, millega ta riskib

Eile jõudis Floridasse USA armee seersandi La David Johnsoni kirst, kes hukkus koos kolme kaaslasega Nigeris islamisisside varitsuses. Kongressis osariiki esindava Wilsoni sõnul viibis ta parasjagu hukkunu lähedaste kõrval, kui president oma telefonikõne tegi. Vestlust läbi mobiiltelefoni kõlari pealt kuulanud Wilson kirjeldas kõnet järgmiselt: „Põhimõtteliselt ütles ta midagi sellist: noh, eks ta teadis, millega ta sõjaväkke astudes riskib, aga ju see teeb ikkagi haiget.“

Wilsoni hinnangul ei kõlanud presidendi lause eriti lohutavalt. „Sellist asja võib jutuajamise käigus öelda, aga mitte leinavale lesele,“ lisas ta. „See oli väga tundetu.“ Johnsoni pere pole juhtunut kommenteerinud.

Florida congresswoman says the President told the widow of a fallen soldier "he knew what he signed up for, but I guess it still hurts" pic.twitter.com/fB2PALhxiG