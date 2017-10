Trump taob sõjatrummi: Põhja-Korea puhul toimib vaid üks asi

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles laupäeval, et arvestades eelmiste administratsioonide tulemusteta kõnelusi, toimib Põhja-Korea puhul „ainult üks asi“.

„Administratsioonid on rääkinud Põhja-Koreaga 25 aastat. Tehtud kokkulepped ja makstud suured rahasummad ei ole toiminud. Kokkuleppeid on rikutud enne, kui tint on jõudnud kuivada, USA läbirääkijad on tehtud lolliks,“ säutsus Trump oma Twitteri kontol. "Vabandust, kuid ainult üks asi toimib!"

Trump ei täpsustanud, mida ta selle all silmas peab, kuid tema avaldus paistis taas viitavat, et ta kaalub sõjalist tegevust isolatsionistliku riigi vastu, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Trump ütles eelmisel kuul oma esimeses kõnes ÜRO peaassambeel, et hävitab Põhja-Korea täielikult, kui riik peaks ähvardama ameeriklasi ja tema liitlasi. Kim Jong-uni nimetas ta aga enesetapumissioonil olevaks „väikeseks raketimeheks“.

Varem sel nädalal ütles Trump kohtumisel sõjaväe juhtidega, et praegu on „vaikus enne tormi“. Kui Trumpilt küsiti, mida ta sellega mõtles, vastas ta: „Te saate teada.“

Isolatsionistlik Põhja-Korea viis rahvusvahelisest pahameelest hoolimata septembri algul läbi oma kuuenda tuumakatsetuse ja lennutas nädal hiljem keskmaaraketi üle Jaapani Vaikse ookeani põhjaossa.