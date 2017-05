Trump: tahtsin jagada Venemaaga fakte, mida mul on täielik õigus teha

„Presidendina tahtsin ma jagada Venemaaga (avalikult kavas olnud Valge Maja kohtumisel), mida on mul täielik õigus teha, fakte, mis puudutavad terrorismi ja lennuliinide lennuohutust. Humanitaarpõhjused pluss ma tahan, et Venemaa tugevdaks suurel määral oma võitlust ISIS-e & terrorismiga,“ kirjutas Trump.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2017