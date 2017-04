Trump tahab Lõuna-Korealt raketitõrjesüsteemi THAAD eest miljardit dollarit

USA president Donald Trump ütles intervjuus Reutersile, et tahab Lõuna-Korealt raketitõrjesüsteemi THAAD eest miljard dollarit. Lõuna-Korea presidendivalimiste favoriidi nõuniku sõnul on selle maksmine võimatu.

„Isegi kui me THAAD-i ostame, on selle peamine opereerimine Ühendriikide käes,“ ütles Lõuna-Korea presidendivalimiste favoriidi Moon Jae-ini välispoliitikanõunik ja Souli Yonsei ülikooli professor Kim Ki-jung. „Nii et selle ostmine oleks võimatu valik. See oli teemaks, kui me võimalusi kaalusime.“

Moon on Lõuna-Koreas 9. mail toimuvate presidendivalimiste eel küsitluste järgi teistest kandidaatidest populaarsuselt kaugel ees.