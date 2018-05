Trump tahab hakata töökohti päästma. Hiina omi

USA president Donald Trump, kes valimistel keskendus Ameerika töökohtadele, rääkides Hiinast kui Ameerika töökohtade röövijast, säutsus eile üllatuslikult, et ta tahab aidata Hiinal töökohti päästa.

Trump säutsus oma Twitteri kontol, et ta tahab aidata päästa Hiina üht suurimat telefonitootjat ZTE, millel tuli töö eelmisel kuul peatada, pärast seda kui USA kaubandusministeerium otsustas keelata USA ettevõtetel ZTEle hädavajalikke telefoni osi müüa, vahendab uudistekanal BBC News.

USA otsustas ZTEle sellise piirangu seada pärast seda, kui avastati, et telefonigigant müüs osi edasi. Tarnijate seas oli ka Põhja-Korea ja Iraan, kellele USA ei luba oma kaupu vahendada.

Trump säutsus, et ta töötab üheskoos Hiina president Xi Jinpingiga selle nimel, et ZTE saaks kiiresti uuesti tööle hakata, märkides, et ohtu sattus liiga arvukalt Hiina töökohti.