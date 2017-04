Trump: Süüria president Bashar al-Assad on loom

USA president Donald Trump teatas, et Venemaa president Vladimir Putin toetab Süürias „kurja isikut“.

Trump ütles, et Süüria president Bashar al-Assad on „loom“. Trump teatas Fox Business Networkile, et Putini toetus Assadile on „Venemaa jaoks väga halb“ ning samuti on see „väga halb inimkonnale“, vahendab Associated Press.

USA välisminister Rex Tillerson alustab kolmapäeval visiiti Moskvasse. Tillerson kohtub kindlasti Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, kuid pole selge, kas Putin teda vastu võtab.