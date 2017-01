Trump: Suurbritannia referendum ja Berliini jõuluturu tragöödia on Merkeli "katastroofilise vea" tagajärjed

USA presidendiks valitud Donald Trump ütles pühapäeval ajalehtedele Times ja Bild antud intervjuus, et Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on teinud "katastroofilise vea" pagulaspoliitikas, mis laseb üle miljoni inimeselise sisserändajate laine tema riiki.

Ühises intervjuus Londoni Times-ile ja Saksa ajalehele Bild ennustas Trump, et veel mitmed EL-i liikmesriigid lahkuvad peagi Euroopa Liidust, täpselt nii, nagu tegi seda Suurbritannia möödunud aasta juunis.

"Ma arvan, et ta tegi ühe väga katastroofilise vea võttes vastu kõik need illegaalid ja see oli ka üks brittide lahkumise põhjuseid," ütles Trump viidates Merkeli tegevusele 2015. aasta augustis, kui ta otsustas jätta Saksamaa piirid avatuna põgenikele, kellest enamik olid moslemid, kes põgenesid Lähis-Ida sõjakolletest.

Trump lisas siiski, et tal on alati olnud lugupidamine Angela Merkel suhtes ja Merkeli näol on tema hinnangul tegemist maailma ühe võimsama liidriga.

Trumpi sõnul seisis Saksamaa alles hiljuti Merkeli rändepoliitika tagajärgede ees, kui möödunud kuul sõitis 24-aastane Tuneesia varjupaigataotleja veoautoga rahva sekka Berliini jõuluturul.

Siiski oli jõuluturu ründaja tulnud Saksamaale 2015. aasta juulis pärast seda, kui oli veetnud neli aastat Itaalia vanglas. See tähendab, et ta asus Euroopasse elama enne Merkeli 2015. aasta augustis jõustunud piiri otsust.

Trump on veendunud, et Suurbritannia referendumil osalenud ei oleks hääletanud lahkumise poolt Euroopa Liidust, kui seda poleks neelanud sisserändajate kriisi.

"Kui nad (Euroopa Liidu liikmesriigid) ei oleks olnud sunnitud võtma vastu nii palju põgenikke. Ma arvan, et ei oleks olnud ka Brexitit," ütles Trump.

Trump leiab, et pagulaskriis oli "viimane kõrs, mis murdis kaameli selja" ja põhjustas Suurbritannia liidust lahkumise.

Ameerika Ühendriigid on Saksamaa jaoks üks olulisemaid kaubanduspartnereid ja Trump protektsionistlik jutt on muutnud närviliseks ettevõtete juhid ja suurimad eksportijad Euroopa majanduses.